Peri Patético, o nosso Pepê, só se mete em roubadas - mas sempre volta a tempo de nos avisar "Está tão difícil conseguir agendar a renovação do passaporte em São Paulo que nem esquentei: resolvi viajar para a Argentina com a minha carteira de identidade mesmo. Mas quem disse que a moça da companhia aérea me deixou embarcar? Disse que ia dar problema na imigração porque eu não me pareço mais com a foto do RG. Também, eu tinha só 15 anos! Então fica a dica: para viajar aos países do Mercosul, não basta carteira de identidade. Você precisa ser reconhecível na foto! Ninguém me avisou, mas eu te aviso"