Pernoite na fazenda, com jantar mineiro Hospedagem perto de Inhotim é uma dificuldade. Há poucas opções com infraestrutura para receber crianças. Minha primeira opção, a Pousada Dona Carmita (R$ 200 a diária para casal mais R$ 50 por criança no quarto dos pais, com café; pousadadonacarmita.com.br), distante 5 quilômetros, não tinha quarto disponível no fim de abril.