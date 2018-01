Perón e Evita pelos cafés de Buenos Aires

Ao invés de quadros, as paredes ostentam palavras de apoio ao presidente argentino Juan Domingo Perón (1895-1964). Em outro ponto, repousa a foto da mulher do general, Eva Duarte Perón - Evita (1919-1952) -, cercada de flores e bilhetinhos. O peronismo está presente em todos os cantos do recém-inaugurado Perón-Perón Restó Bar. Mas ele não é o único: diversos bares, cafés e restaurantes de Buenos Aires adotaram como tema o movimento político que embala a sociedade argentina há 65 anos.

Tour pela história peronista

Os peronistas não gostam da comparação, mas os colunistas gastronômicos portenhos indicam que estes estabelecimentos são uma espécie de "Hard Rock Café" do Peronismo. A decoração conta com fotografias, documentos, pôsteres e objetos pessoais do casal superstar da ideologia, que engloba a esquerda, o centro e a direita. Frequentados por militantes e integrantes do governo, os lugares começaram a ser visitados também pelos turistas.

O Perón-Perón Restó Bar acumula uma série de objetos referentes a Perón. Enquanto saboreia pratos de nomes relativos ao peronismo (ou de opções irônicas sobre os inimigos do movimento), o cliente ouve música lounge, ocasionalmente interrompida por discursos de Evita. Além de vender estatuetas do general e camisetas temáticas, o bar tem elementos referentes a Cristina Kirchner, a atual peronista no comando do país.

Quem entra no Um Café com Perón, na Recoleta, depara-se com o próprio Perón tomando um cafezinho entre uma pausa e outra do exercício do poder. A estátua do El Conductor, em tamanho natural, surpreende pelo realismo. O café é decorado com fotografias e objetos de época. Na lojinha, lembranças de Juan e Eva Perón.

Ao lado da casa está a Biblioteca Nacional, em cujo terreno, até 1955, ficava o Palácio Unzué, residência presidencial onde morreu Evita. No lugar onde hoje funciona o café viviam os mordomos que serviam o presidente - foi a única construção que permaneceu intacta. Os militares que derrubaram Perón nos anos 1950 ordenaram a destruição do palácio, pois queriam evitar que o lugar se transformasse em ponto de peregrinação.

Pioneiro. O pioneiro dos temáticos peronistas foi o restaurante El General, fundado em 2005 no bairro de Monserrat. Seguindo a multiplicidade de correntes internas do movimento fundado por Perón, os quatro donos dividiam-se entre duhaldistas e kirchnerinistas. As divergências, contudo, refletiram nas finanças do restaurante, que afundou em um mar de dívidas. Mas os trabalhadores formaram uma cooperativa e recriaram o espaço, hoje na Avenida Belgrano 350.

O prato principal da casa é o substancial pastel de papas, equivalente argentino à torta madalena, o prato preferido de Perón. Outra especialidade é o bife de chorizo feito com vinho malbec.

O restaurante é frequentado por líderes sindicais, secretários de Estado e parlamentares. Durante o almoço, o ambiente é embalado pela Marcha Peronista. Nesse momento, os clientes levantam de suas cadeiras e entoam a emblemática melodia.

Como ir: A passagem aérea entre São Paulo e Buenos Aires, ida e volta, custa a partir de R$ 342,58 na Gol (0300-115- 2121; www.voegol.com.br), R$ 618,26 na TAM (4002-5700; www.tam.com.br), R$ 670,19 na Aerolineas Argentinas (0800-707- 313;

www.aerolineas.com.ar) e R$ 679,19 na Lan (0300-788-0045; www.lan.com). Voos diretos.

El General: Avenida Belgrano, 350, Monserrat. Telefone: (54-11) 4343-7601

Perón Perón: Rua Carranza, 2.225, Palermo Hollywood. Telefone: (54-11) 4777-6194

Un café com Perón: Rua Áustria, 2.601, Recoleta. Telefone: (54-11) 4802-8010