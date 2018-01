Pisa: uma passada rápida

No nosso roteiro, Pisa era só isso mesmo, uma parada rápida. Assim, pegamos na Via Bonanno Pisano, em frente à praça da torre, um ônibus em direção à estação Pisa Centrale, de onde caminhamos 5 minutos até a estação de Pisa Sesta Porta. Compramos as passagens para Volterra, cidade de 3 mil anos que fica no alto de uma colina. Duas horas e meia, 6,05 euros por pessoa e uma baldeação depois, chegamos.

O site da Companhia Toscana de Transportes (bit.ly/onibuspisa) tem detalhes sobre os ônibus.