Pistas de esqui dos EUA abrem em um mês

A largada será dada em Keystone, montanha no Estado do Colorado, em 2 de novembro. Até o fim do mês, praticamente todas as pistas estarão em funcionamento - com espaço para esqui e também snowboard, snowmobile, snowcat e outras.

Estrela principal de toda temporada, a neve começou a dar o ar da graça. Os primeiros flocos já caíram em Beaver Creek e Aspen, por exemplo. Os 17 resorts integrantes do American Airlines Ski Club, grupo que divulga e concentra reservas para o público brasileiro, já têm pacotes à venda. Comece a pesquisa no site aaskiclub.com.br.

Visite também as páginas de estações que não fazem parte do grupo das mais procuradas pelos brasileiros, mas aparecem com frequência em listas de melhores resorts de inverno dos Estados Unidos, como Alta (alta.com) e Snowbird (snowbird.com), em Utah, e Squaw Valley (squaw.com) e Alpine Meadow (skialpine.com), na Califórnia.

Keystone, no Colorado, dá a largada em 2 de

novembro. Até abril,

temporada terá festas, shows, torneios...