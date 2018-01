Pitada de malícia no menu tradicional Depois de uma boa caminhada pela cidade, com direito a várias paradas, visite o bar Os Telhadinhos, na Rua do Rosário, e divirta-se com os nomes (muitas vezes impublicáveis) dos petiscos da ementa (cardápio) de Dona Márcia. Vale a pena também experimentar algum deles. Márcia da Silva Correia, de 44 anos, é brasileira, mas só fez mesmo nascer no País. Desde os 3 meses de idade vive em Portugal. Ela colocou na cabeça que, para fazer sucesso com os clientes, devia bolar algo criativo e diferente para o bar. Não teve dúvida: montou um cardápio que rebatiza as tradicionais comidinhas portuguesas com nomes para lá de maliciosos. Estão lá, por exemplo, as fodinhas quentes (omelete de bacalhau desfiado com salsa), os mentirosos quentes (bolinhos de bacalhau com mais batata que peixe), o saquinho cheio (rissoles) e os chupões (salada de polvo com molho verde, servida no pão partido ao meio). Por que chupões? ''Você já viu como os polvos vivem chupando pedra?'', explica a criadora dos nomes. Tem também o caldo à p... pobre (sopa de feijão, lingüiça e couve-galinha).