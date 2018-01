Pitadas generosas de tempero regional

Depois de um dia de mar, rio e adrenalina, é na Alameda do Sol que os turistas encontram opções para saciar a fome. Proibida aos carros, a via tem restaurantes especializados em culinária de vários países - mas com uma sempre presente pitada de tempero baiano.

Ideais para abrir o apetite são os bolinhos de peixe do Bar do Souza (0--71-3676- 1386), por R$ 2,50 cada. Ficam perfeitos com caipirinhas de frutas locais, como pitanga, mangaba e umbu.

Típica cantina italiana, a Taverna Paradiso (0--71- 3676-1587) tem até toalhas quadriculadas nas mesas. O espaguete vem acompanhado de lagostas, mexilhões, vôngoles, camarões... O prato custa R$ 56. Mais frutos do mar podem ser provados no Sabor da Vila (0--71-3676-1156). A Moqueca à Moda da Casa, servida em panela de barro por R$ 85, satisfaz tranquilamente duas pessoas.

No item sobremesa, o hit são as tortas cheias de chocolate, doce de leite e geleia do Tango Café (0--71-3676-1637). E, para refrescar, sorvetes de frutas regionais são as pedidas nas Sorveterias do Forte (R$ 3,50 a bola) e da Ribeira (R$ 4,50). M.C.