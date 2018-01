Planeje-se. E caia na estrada em 2009 Basta começar um novo ano para você tomar decisões e se encher de planos turísticos. E chegar em dezembro sem ter realizado nenhum. Que tal, dessa vez, cumprir ao menos uma dessas determinações? Nós ajudamos com uma lista de sete dicas - uma para cada onda pulada no réveillon - que inclui os sonhos (e as obrigações) mais comuns do viajante. Dar a volta ao mundo, assistir àquele espetáculo fora do País ou fazer um curso de idiomas no exterior pode não ser tão difícil quanto parece. Basta se planejar