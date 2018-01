Plantações de arroz, obras de arte vivas Com extrema delicadeza, o sushi é preparado como um ritual. Bolinho de arroz, um pedacinho de peixe, um quadradinho de pepino, uma folha finíssima de alga para enrolar. Pois os japoneses descobriram outra maneira de transformar o arroz em obra de arte. E antes de ser colhido. Os imensos arrozais, do tamanho de campos de futebol, viraram telas gigantes. As tintas e os pincéis são as próprias mudas.