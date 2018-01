Playa del Carmen conquista com boa localização e muito agito Se o objetivo for fazer muitos passeios pelos cerca de 150 quilômetros de litoral da Riviera Maya, a cidade de Playa del Carmen pode ser uma base até mais interessante que Cancún. Fica no meio do caminho entre esta e as ruínas de Tulum, de frente para a ilha de Cozumel (o ferryboat parte de um píer na cidade), a poucos minutos dos parques e meia hora distante do aeroporto.