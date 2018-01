Pode embrulhar

Os resorts Hilton oferecem duas noites grátis (uma em Moorea, outra em Bora Bora) e café da manhã neste pacote da Designer. Caso esteja nos seus planos torrar um carro popular para ver os mares do Sul, este é um bom momento - tanto pela baixa do dólar quanto pelo clima: os meses sem ''r'' (maio a agosto) são os mais secos na Polinésia Francesa. São 3 noites em Moorea, 3 noites em Bora Bora, uma em Papeete na ida e outra em Santiago na volta. Com mais US$ 125 você pega um upgrade para um bangalô sobre a água em Bora Bora. Os preços são por pessoa em acomodação dupla. Separe pelo menos mais US$ 1 mil por cabeça para gastos com refeições e passeios. Informações: designertours.com.br.