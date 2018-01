Ponte aérea em detalhes. Para escolher

Mônica Nóbrega

São 902 voos semanais, 451 em cada sentido. Ou 144.464 lugares, capacidade de transporte equivalente ao público de três Pacaembus lotados e mais um pouco. Principal trajeto da aviação civil brasileira, a ponte aérea que liga os aeroportos Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio, acaba de ser turbinada.

A colombiana Avianca, que comprou a Ocean Air, lançou na semana passada três novas aeronaves para o trecho. Tirou de circulação os antigos Fokker, substituídos por modelos Airbus A319. Trata-se do mesmo tipo de avião usado pela TAM, mas com diferenças: com menos poltronas, a Avianca aumentou o espaço do passageiro. E caprichou no entretenimento, com telas individuais e séries, que você começa a assistir na hora que quiser.

Para ajudar na escolha do seu próximo voo, reunimos as informações das quatro empresas que operam a ponte aérea - os preços são os de tabela, sem considerar promoções sazonais (leia mais sobre pechinchas na página 10).

Avianca

avianca.com.br

Voos semanais (ida e volta): 106

Aeronaves: Airbus A319, com 132 poltronas em classe econômica

Cardápio a bordo: refeições quentes. Massas (almoço e jantar), crepes (no café) e sanduíches (nos demais horários). Para beber, água, suco e refrigerante

Milhas acumuladas: entre 1.000 e 1.500 pontos (programa Amigo)

Preço mínimo por trecho: R$ 129

Gol

voegol.com.br

Voos semanais (ida e volta): 396

Aeronaves: Boeing 737-800 SFP, com 184 lugares (econômica)

Cardápio a bordo: nos dias de semana, frios, queijos, geleia, pão, iogurte, suco e café, até 9 horas. Das 17 horas em diante, saladas preparadas com massas, queijos, peito de peru e vegetais - às sextas-feiras, a opção são pequenas porções de receitas internacionais. Nos demais horários e no fim de semana, cookies e bolachinhas

Milhas acumuladas: de 300 a 1.500 no programa Smiles

Preço mínimo por trecho: R$ 139

TAM

tam.com.br

Voos semanais (ida e volta): 398

Aeronaves: Airbus A319, com 144 assentos em classe econômica

Cardápio a bordo: o café da manhã tem minissanduíches frios, frutas, iogurte, bolo e amendoim. Há sanduíches e pratos quentes das 9h31 às 14 horas. À tarde, pizza, até 31 de agosto, e, das 18h31 em diante, sopas, até 14 de setembro. Além de água, suco e refrigerante, a empresa serve chá, café e, a partir das 9h31, cerveja

Milhas acumuladas: de 300 a 1.500 pontos no Fidelidade TAM

Preço mínimo por trecho: R$ 146

Webjet

webjet.com.br

Voos semanais (ida e volta): 2

Aeronaves: Boeing 737-300, com 148 lugares em classe econômica

Cardápio a bordo: salgados Bauducco, água e refrigerante

Milhas acumuladas: não há

Preço mínimo por trecho: R$ 89.

Mais uma

Uma quinta empresa pode estrear na ponte aérea em agosto. A NHT, que opera na Região Sul do Brasil, enviou à Anac o pedido de autorização para começar a voar entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. Por enquanto, está previsto um único voo de ida e volta, no sábado. "Não queremos concorrer com as grandes", disse o diretor de Planejamento da empresa, Jeffrey Kerr. Preço de passagem e aeronave usada ainda não foram definidos.