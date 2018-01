Ponto de partida: Midland

A cidade natal da ex-primeira dama dos Estados Unidos Laura Bush é a maior do roteiro pelo Texas. Tem bons hotéis e infraestrutura de cidade média. Vive da exploração de petróleo. E venera o ouro negro: possui um Museu do Petróleo (petroleummuseum .org; US$ 12), único no país. Fundado em 1975 por alguns dos pioneiros na extração, o local mostra a importância do petróleo para o desenvolvimento do Texas.

Outro ouro negro em Midland é a Susie’s South Forty Confections, uma fantástica fábrica de chocolates, caramelos e muitos doces, localizada em um salão texano, na região central da cidade. Sua carismática dona, Susie Hitchcock-Hall, tornou-se uma personalidade local: ex-coreógrafa, ela abriu o negócio em 1991 e ganhou fama após seus doces caírem no gosto de texanos bem conhecidos, como George W. Bush.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O republicano escolheu os doces de Susie para serem servidos na cerimônia de posse em Washington em 2004, quando conquistou a presidência norte-americana pela segunda vez. O fato é motivo de orgulho: nas paredes da loja, diversas fotos e reportagens mostram a ligação da proprietária com a família Bush. Não deixe de provar as trufas de caramelo e o Texas Trash, uma mistura de cereais criada por Susie, coberta com muito açúcar.