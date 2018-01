Por dentro do navio Disney Wonder Donos da casa. Dá trabalho receber tanta gente em casa, especialmente se você é um anfitrião famoso. No Disney Wonder, o casal Mouse, Mickey e Minnie, faz várias aparições por dia para saciar a ansiedade dos 2.713 passageiros por fotos. Capricham nos figurinos, atentos ao dress code da ocasião: precisava ver o casaco da Minnie na chegada ao glaciar Tracy Arm. Contam com ajuda variada: as aparições de personagens incluem Donald, Tico e Teco, Pateta, Buzz Lightyear e princesas para todos os gostos.