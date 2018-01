Por perto, acervos fáceis e divertidos

A ilha de tranquilidade que é a Barceloneta está cercada de vibrante movimentação turística por todos os lados. No calçadão da orla, a caminho do Porto Velho, fica o Palácio do Mar, construção do século 19 reformada para acomodar escritórios, restaurantes e o Museu de História da Catalunha.

Não se trata, de forma alguma, de uma daquelas coleções "obrigatórias". A exposição permanente conta a história da região por meio de réplicas. Quer ter ideia de como era a oficina de um sapateiro medieval? O esconderijo dos rebeldes locais contra o fascismo da Itália? O acervo é assim, fácil e divertido.

Nesse museu o visitante descobre que Barcelona teve o seu próprio 11 de setembro, quase três séculos antes dos Estados Unidos. Nesse dia,em 1714, um exército de 20 mil soldados invadiu e dominou o então independente Estado da Catalunha.

Na cobertura fica o café Miranda del Museu. A panorâmica grátis e o cafezinho valem a pena. O almoço, não. Por 10 euros (R$ 26) o lugar serve comida (mal) aquecida no micro-ondas.

ESTALEIROS REAIS

Seguindo na direção do Montjuïc há outra construção histórica pouco divulgada. O Museu Marítimo fica no prédio dos antigos estaleiros reais, fábrica dos barcos da marinha catalã no século 16, cheio de colunas e arcos góticos.

A atração central é a réplica em tamanho real do navio de um tal Don Juan, nobre austríaco. Fendas no casco mostram o interior da embarcação, enquanto o audioguia conta histórias do dia-a-dia a bordo, com destaque para detalhes escatológicos do tipo infestação por ratos e surtos de sarna. As gargalhadas das crianças ecoam no galpão.

Museu de História da Catalunha: Praça Pau Vila, 3; (00--34-93) 225-4700; por 4 euros (R$ 10)

Museu Marítimo: Avenida Drassanes; (00--34-93) 342-9920; entrada a 6,50 euros (R$ 17)