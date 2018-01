Por Portugal, sem a barreira da língua

Em Lisboa, ruelas e casas com fachadas de azulejos parecem ter saído de um livro de história. No bairro do Belém, dois patrimônios merecem atenção: a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos. Terminada a visita, prove os deliciosos pastéis de Belém, fabricados desde 1837.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não muito longe da capital portuguesa, Sintra tem atrações como o colorido Palácio da Pena, enquanto Óbidos guarda charmosas e estreitíssimas ruas de pedra cercadas por muralhas medievais. De 4 dezembro a 3 de janeiro, a cidade se enche de luzes e ganha a casa do Papai Noel e um grande presépio. Aos mais religiosos, é indicada a ida à cidade de Fátima, para uma visita ao Santuário.

Portugal é um convite aos que gostam de vinho e da boa mesa. Além do tradicional bacalhau, oferece o cremoso queijo da Serra da Estrela, de sabor intenso. À margem do Rio Douro, no norte do país, Porto mantém a tradição de visitas às adegas que fabricam o vinho adocicado que deu fama à região. Quem gosta da bebida, aliás, pode incluir no roteiro o Alentejo, região com cerca de 250 produtores.