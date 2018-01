Porque é verão, curta a natureza

Com mais de 5 mil animais e uma réplica de savana africana de 30 acres, o Zoológico de Toronto (torontozoo.com; 25 dólares canadenses ou R$ 50) é perfeito para levar crianças. Já as Toronto Islands - ilhas no Lago Ontario, de frente para o skyline da cidade e acessíveis por ferry - têm cabanas de 1920 e áreas de piquenique. Mais: toronto.ca/parks/island.

Outra dica é seguir para o Downsview Park (downsviewpark.ca), nos arredores da cidade. O primeiro parque nacional do Canadá tem uma ampla programação que ganha reforços como cinema noturno ao ar livre nos meses mais quentes.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Saindo de Toronto, em duas horas de trem ou um pouco menos de carro, chega-se a Niagara Falls, cidadezinha onde ficam as famosas Cataratas de Niagara, na fronteira entre Canadá e Estados Unidos.

No caminho mais longo entre Toronto e Ottawa está o Algonquin Park (algonquinpark.on.ca). Trata-se do primeiro parque da província de Ontário, que tem como destaque o Lago Opeongo, ótimo para acampamento e canoagem. Pode-se ainda observar pássaros e animais e curtir a história na velha estação de trens e barcos de Muskoka.

Já na porção francesa do país, em Quebec, você pode fazer longos passeios pelo Terrasse Dufferi, ao longo do Lago St. Lawrence. Outra dica é visitar a Île d'Orleans, a 15 quilômetros da capital da província. Uma opção de agroturismo, para quem gosta de provar de morangos da fazenda a variações diversas de licor de cassis (a dica é o Monna&Filles, em Saint-Pierre). A ilha conta com campings e chalés, jardins, clube de golfe, galerias de arte e artesanato ao gosto do freguês. E pode ser explorada, entre outras opções, de bicicleta. Para planejar a melhor rota, acesse: iledorleans.com. / C.V.