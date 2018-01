Port Louis, vitrine do caldeirão étnico local

Caldeirão étnico que manifesta suas formas e aromas nos dois andares cobertos do mercado e nas barracas que ficam ao ar livre. Vende-se de tudo ali, a começar pelos sáris e bolsas que estampam o nome do país à guisa de souvenir logo na entrada, mas que são de qualidade bastante duvidosa. Olhe por curiosidade, até porque há estampas bonitas, mas não é ali que vale a pena abrir a carteira.

Pausa para uma informação relevante: não vi nenhuma barraca ou estande que aceitasse cartão de crédito. Rupias mauricianas trocadas em mãos, portanto.

Eu dedicaria de duas a três horas para garimpar o mercado de forma eficiente. Começaria com uma caminhada de reconhecimento, a princípio sem cair em tentação. A ideia é detectar onde estão os melhores produtos e as eventuais pechinchas e só então voltar e começar a - adivinha? - barganhar. É o jeito de se fazer compras ali. Pleiteando descontos, buscando acordos.

Ao ar livre, como ia dizendo, estão as tranqueiras. De quinquilharias fabricadas na China a DVDs de Bollywood, lenços de tecido sintético, bolsas de palha e pano. Dentro, o primeiro andar é o dos vegetais e frutas, como os maiores pepinos que já vi, sem trocadilhos, por favor.

No andar de cima ficam os bons achados em tecelagem (300 rupias ou algo como R$ 20 por um vestidinho bordado é um achado, certo?); tapetes, mantas, jogos americanos; potinhos de açúcares variados, produto importante na economia da ilha; e temperos.

Siga o fluxo para chegar a um cantinho na parte da frente do mercado. As barracas vendem copos de leite frio com grãos de baunilha. É o lanchinho típico dos mauricianos. Gostoso.

A pé. Um dia basta para uma inspeção geral a Port Louis - inclua a Praça de Armas, ladeada por palmeiras, a Casa do Governo, erguida entre 1729 e 1735, e o Forte Adelaide, construído por ingleses no alto de uma colina, com bela vista da cidade e do porto. Deixe para a tarde o Caudan Waterfront (caudan.com), área na orla com espaço exclusivo de pedestres, museu de história (o Blue Penny), lojas internacionais e praça de alimentação que fica no primeiro observatório astronômico do Oceano Índico. É hora do jantar? Restaurantes e cafés somam 15 opções. / M.N.