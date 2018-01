Porta do Oriente Desde que a Turkish (turkishairlines.com) inaugurou voos entre São Paulo e Istambul, a cidade turca virou bom hub para ir à Ásia. A própria empresa leva para passear o turista que vai passar de algumas horas a um dia inteiro. Palácio Topkapi, Santa Sofia, Cisterna da Basílica e Mesquita Azul, claro, estão no roteiro. O minicruzeiro pelo Estreito de Bósforo, que divide o continente europeu do asiático e a cidade em duas, dura uma hora e completa a lista básica.