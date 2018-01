Portillo, Chile

Perfil

Portillo é um resort de neve composto por apenas um hotel, em frente à Laguna del Inca, em meio aos Andes. É ideal para famílias e para quem ama esquiar: você já sai do hotel calçado com esquis.

Novidades da temporada

Em julho, as Semanas da Família oferecem opções de entretenimento para várias faixas etárias. Há animação e shows para os pequenos, karaokês e festas para os jovens e, para os pais, aulas de dança e degustação de vinhos. De 27 de julho a 5 de agosto e de 19 a 26 de agosto, o vinho é o tema principal. Produtores das vinícolas chilenas irão ao hotel dar palestras sobre a bebida – com direito a degustação, é claro.

Principais passeios

Portillo está a duas horas de Santiago e cerca de três horas de Mendoza, na Argentina. Por isso, há quem faça um roteiro combinado entre as cidades. É possível combinar passeios de um dia – em algumas vinícolas, dá para chegar em menos tempo. Pergunte no hotel.

Além do esqui

Como todas as atividades estão concentradas no hotel, não há muitos passeios para quem não vai esquiar ou deslizar de snowboard. O restaurante Tio Bob, no alto da montanha principal, recebe não-esquiadores diariamente, do meio-dia às 15 horas (exceto aos sábados). Do terraço, dá para apreciar a panorâmica da Laguna com o hotel ao fundo – e quem não quiser se arriscar deslizando sobre a neve pode descer de teleférico. Aproveite a infraestrutura do hotel, que tem piscina aquecida, spa, quadra, cinema, sauna e salão de jogos.

Hotel e transporte

Se você for com as crianças, preste atenção nas Ski Weeks, quando, dependendo da data, 1 ou duas crianças até 11 anos não pagam nada para se hospedar no local (sim, há datas em julho). Os pacotes normalmente são de uma semana, mas há as chamadas Mini Weeks, com opções de três ou quatro noites de hospedagem e preços que começam em US$ 964 por pessoa (também há Mini Weeks com gratuidade para crianças). Os pacotes incluem todas as refeições e passes de esqui. De 29 de julho a 2 de setembro, o resort oferece uma noite de hospedagem em Santiago grátis para quem comprar os pacotes de sete noites. Uma vez em Portillo, seu transporte será apenas suas pranchas e o teleférico.

Dicas extras

O hotel não aluga trajes, apenas equipamento de esqui e snowboard. Se precisar, alugue na chegada a Santiago.

Como chegar

Portillo está a 2 horas de Santiago, em meio à Cordilheira dos Andes. A estrada é repleta de caminhões que seguem em direção à Argentina. Se decidir alugar carro tenha cuidado: há chances de ter neve na pista e você terá de colocar correntes nos pneus. Melhor contratar um serviço de transfer.

Pacote

Sete dias de hospedagem com pensão completa, ski diário e traslado privativo a partir do aeroporto de Santiago custa a partir de US$ 4.210 por pessoa, em quarto duplo na Ski Brasil.