Porto aqui, Gaia da ponte para lá

A segunda maior cidade de Portugal existe desde os tempos romanos e sempre foi rota comercial. Viveu alguns ciclos de desenvolvimento, mas o comércio de vinhos foi essencial para sua consolidação como destino turístico europeu. Toda a produção do Douro chegava à cidade nos rabelos, barcos de calado curto que ainda são vistos na beira do rio, mas só para compor as fotografias. Nas caves da Vila Nova de Gaia, a bebida era envelhecida, engarrafada e seguia para os mercados.

Hoje, os vinhos podem ser engarrafados nas quintas, mas muitas caves ainda estão por lá - e provar a bebida nesses locais é parte importante da estadia. É também de Gaia que se tem a melhor vista, com a proeminência do antigo Palácio Episcopal, a Igreja da Sé e a Torre dos Clérigos.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já no lado do Porto, o cais da Ribeira concentra bares e restaurantes. Guarde a preguiça no bolso e se embrenhe pelas íngremes e estreitas vielas, desviando aqui e acolá dos varais com roupas na calçada. Um achado é o restaurante A Grade (Rua de S. Nicolau, 9, uma via escondida perto da Igreja da Misericórdia). Não esqueça a Estação São Bento, de 1916, com azulejos de Jorge Colaço que narram histórias de Portugal.

Ao cair da noite, a Ribeira é convidativa aos turistas, mas para conhecer a badalação dos moradores o local certo é a parte alta da cidade. As travessas da Rua dos Clérigos, perto da universidade, têm bares e casas noturnas sempre lotados nos fins de semana. Até caipirinha de vinho do Porto tem por lá. Mas vale mais a pena bebericar um Porto legítimo, a € 7. / P.S.