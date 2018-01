Porto, Lisboa e Barcelona em 11 dias

Para saber os preços do táxi, consulte: worldtaximeter.com.

Porto

Na tarde do primeiro dia, visitem uma cave de vinho do Porto, como a Taylor, em Vila Nova de Gaia, e apreciem o Porto da outra margem do Douro. Dediquem o segundo dia a programas culturais, como a Casa da Música e a Fundação de Serralves, encerrando com um almoço tardio ao ar livre no Shis, na praia do Ourigo. No terceiro dia, peguem o trem da Linha do Douro a Régua (1h40) e façam um cruzeiro pelo trecho mais bonito dos vinhedos do Douro (60 euros ou R$ 117) por pessoa, com almoço).

Lisboa

A melhor introdução à cidade é a vista do mirante do Castelo de São Jorge. Desçam a pé serpenteando pela Alfama até a Baixa e comparem com a vista do alto do Elevador de Santa Justa. Se for segunda ou quarta-feira, ouçam o fado vadio (amador) na Tasca do Chico (Bairro Alto). Passem o segundo dia em Belém, entre Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém, Coleção Berardo e Confeitaria dos Pastéis de Belém. No terceiro, um bate-volta a Sintra: peguem o trem no Rossio e, chegando à cidade, o ônibus 434, que leva a todas as atrações. No quarto dia, passeio no Parque das Nações e Oceanário; na volta, despedida de Lisboa com o pôr do sol no Mirante do Adamastor (Elevador da Bica).

Barcelona

Usem o meio dia inicial saindo do Mercado da Boqueria para um tour a pé pelo Bairro Gótico até o Born (com sorte, vocês pegarão um grupo dançando a sardana na praça Jaume I). O tema do segundo dia será Gaudí: Sagrada Família, Casa Milá e Casa Batlló e sigam ao Parque Güell. No terceiro, Museu de Arte da Catalunha e parque de Montjuïc, com seu teleférico e a Fundação Miró. O último dia pode ser usado para um bate-volta – a Figueres (2 horas), Montserrat (45 minutos) ou Tarragona (1h15).