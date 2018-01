Porto: os melhores bate-voltas de trem

Caso ainda não tenha comprado a passagem aérea, o ideal é emitir a ida de São Paulo ao Porto, com volta de Paris a São Paulo.

Não é fácil coordenar a chegada de um voo com a partida de um trem: você se arrisca a perder o trem (e a passagem) caso o voo atrase; e se planejar um intervalo muito grande entre os dois trechos, pode desperdiçar seu primeiro dia de viagem num chá de banco na estação ferroviária.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Da mesma forma, não se deve fazer conexão entre voos não vinculados na volta. Caso o trecho Paris-Lisboa não esteja incluído na sua passagem transatlântica, durma na véspera da viagem de volta em Lisboa.

Cuidado para não programar bate-voltas demais para a sua estada no Porto. A cidade requer pelo menos dois dias inteiros (o primeiro não conta) para que se visite o básico do básico (uma cave em Vila Nova de Gaia, o bairro histórico da Ribeira, a Fundação Serralves, a Casa da Música, o Café Majestic, a Foz do Douro).

A vantagem da estratégia de bate-voltas é que sua viagem não precisa ficar engessada: você pode decidir na hora, depois de dar a base (o Porto, no seu caso) por visitada.

Talvez você precise escolher entre Braga (com sua Sé antiquíssima, a 1 hora de trem) e Guimarães (com seu castelo que deu origem a Portugal, também a 1 hora). Viana do Castelo, a 2 horas de trem (com baldeação) valeria mais como um pit stop de carro numa viagem a Santiago de Compostela. A vista da Pousada de Santa Luzia é um deslumbre, mas a relação perrengue x benefício do bate-volta de trem talvez não compense.

No lugar de Viana, sugiro um passeio de barco pela região vinhateira do Douro. Você pega um trem cedinho a Régua (2h30 de viagem) e lá contrata um passeio de barco, com almoço.

Caso você vá a Santiago de Compostela, recomendo ao menos um pernoite. Não há trens diretos; o melhor é ir de ônibus (compre em internorte.pt). A viagem leva 3h30. De Santiago você pode voar a Paris com a low-cost Vueling (leve uma mala pequena, ou vai pagar de excesso de bagagem mais do que o valor da passagem).