Portugal: como pagar os pedágios automáticos Desde dezembro do ano passado, não existem mais cabines nas praças de pedágio das autoestradas portuguesas. Onde antes havia atendentes ou máquinas hoje existem apenas radares que detectam a passagem dos carros pelas placas. O sistema causa transtornos aos turistas que alugam carro no país. Seis meses depois da implementação, apenas a locadora Avis oferece carros com chips pré-pagos. Clientes de outras locadoras precisam dirigir-se a uma agência do correio entre 48 horas e cinco dias depois da passagem pelas autoestradas para pagar os pedágios devidos. Pedágios não pagos são cobrados, com uma multa salgada, no cartão de crédito usado na locação. Evite transitar por autoestradas nos últimos dois dias da sua viagem: pode ser que a conta não chegue a tempo nos correios.