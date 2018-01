Português no aeroporto e nas lojas de Miami Miami é o destino americano mais visitado por brasileiros. E faz de tudo para continuar merecendo a preferência. Além de serem mais amigáveis que de costume, os agentes da imigração no Aeroporto de Miami tentam realizar pelo menos parte do atendimento em português. Nos corredores dos principais outlets de Miami e Orlando também só dá português. São turistas brasileiros - entre os mais disputados do mundo - acumulando sacolas de compras. Sawgrass Mills, Premium Outlets, Prime Outlets... Todos garantem que estamos na lista dos melhores compradores.