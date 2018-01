Poucos centavos para arrematar seu tour

Duas noites em Buenos Aires, com aéreo, hotel, traslados e city tour, por R$ 2,73. Passeio de balão em Boituva por R$ 5,99. Rafting em Brotas, R$ 1,25. Preços assim, absurdos de tão baixos, são regra nos sites de leilão de produtos de viagem. Nunca ouviu falar? Trata-se da novidade mais fresca da internet brasileira. Compras coletivas já são coisa do passado.

Em dois meses, três sites de leilão online foram lançados no País. Dois deles dedicados ao turismo - você pode dar lances para arrematar passagens aéreas, diárias em hotéis, jantares, passeios. Já o PagoPoko, o primeiro, no ar desde o começo de abril, vende de tudo: eletrônicos, perfumes, utilidades domésticas e pacotes de viagem.

O modelo é conhecido fora do Brasil como penny auction (leilão de centavos). Cada lance aumenta o preço do bem leiloado em 1 centavo (em alguns casos, um pouco mais). Daí os valores baixíssimos nos arremates.

Além da vantagem financeira, a brincadeira acaba se tornando divertida. Você entra no clima de disputa - e precisa tomar cuidado para não arruinar o limite do cartão de crédito, porque a viagem de seu interesse pode sair por um preço baixíssimo, mas os pacotes de lances que precisam ser comprados para entrar no jogo não são tão baratos assim.

Pago Poko

pagopoko.com.br

Estreou na primeira semana de abril. A empresa que mantém o site compra os produtos que leiloa. O forte são eletrônicos e informática, mas há leilão semanal de pacotes da CVC no valor de R$ 2 mil - o destino você escolhe.

Embarque Nessa

embarquenessa.com.br

No ar desde 1º de maio, leiloa viagens e passeios (ou "experiências"). A empresa tem sua própria operadora de viagens - já os passeios são comprados de fornecedores. Neste caso, além do valor do arremate, você paga um frete de R$ 20.

Lanceria

lanceria.com.br

O caçula do trio estreou na quarta-feira e leiloa apenas pacotes turísticos, comprados da Engetur. A operadora fica responsável pelo atendimento aos clientes que arrematam os roteiros no site.

* SAIBA MAIS

Como participar: é necessário comprar pacotes de lances, vendidos em cotas (cada um custa, em média, R$ 1). É assim que os donos dos sites ganham dinheiro

Gastos: ao arrematar um produto ou serviço você estará gastando, na verdade, o valor total dos lances que deu (em geral, 10 lances equivalem a R$ 10, 12 lances a R$ 12 e assim por diante) mais o preço do produto quando o martelo do leilão é batido

Retorno: lance dado é considerado gasto mesmo quando você não vence o leilão. No Lanceria, o valor é convertido em bônus caso você queira comprar um pacote idêntico ao que não conseguiu arrematar. O Embarque Nessa pretende criar mecanismo similar até julho. O PagoPoko devolve lances apenas do vencedor do leilão