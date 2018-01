Pousadas em Jeri

Pé na areia. O antigo paraíso perdido entre as dunas tornou-se um dos vilarejos mais charmosos do litoral brasileiro. Das pousadas situadas na fila do gargarejo, a que tem a vista mais desimpedida para a duna é a exótica Vila Kalango, com suas cabanas rústicas sobre altas palafitas (www.vilakalango.com.br; apartamentos térreos desde R$ 355). Para ficar ao lado do Club Ventos (o bar que é point dos windsurfistas gringos), hospede-se na correta Jeribá (jeriba.com.br; desde R$ 275). O único hotel com seu próprio bar de praia é o Mosquito Blue, o maior da vila (www.mosquitoblue.com.br; desde R$ 260). A melhor relação preço x charme fica com a novata Casa de Areia, montada por italianos de muito bom gosto (www.casadeareia.com; desde R$ 372). Outra novidade é a rústica Casa na Praia, que tem uma piscina rente à areia (www.casanapraiajeri.com.br; desde R$ 250). A grande pechincha à beira-mar continua sendo a veterana (e básica) Capitão Thomaz, vizinha de muro do Mosquito Blue (www.capitaothomaz.com.br; desde R$ 145).

Na vila. A primeira pousada de charme de Jericoacoara foi a Ibirapuera; recentemente, seu bem-cuidado jardim tropical ganhou uma piscina (www.pousadaibirapuera.com.br; desde R$ 180). A Cabana tem quartos caprichados e ganha pontos extras por conta de sua pequena sauna - e da passarela de madeira que ajuda a não levar areia para dentro do quarto (www.pousadacabana.com.br; desde R$ 180). Na Masai Mara o destaque vai para a piscina, que fica irresistível ao ser iluminada à noite (www.pousadamasaimara.com; desde R$ 160). Para economizar, escolha a Calanda; da varanda do restaurante dá para ver a duna (www.pousadacalanda.com; desde R$ 130).

Lagoa. Melhor do que fazer o passeio às lagoas de Jijoca é dormir uma ou duas noites por lá, aproveitando o sossego, a areia branco-talco e a água azul-bebê. (Sim, quando você vê uma foto de Jericoacoara parecendo Caribe, pode ter certeza de que foi tirada em Jijoca). A pousada mais novinha à beira d'água é a Anjo Azul (www.anjoazulpousada.com.br; apartamentos com ar-condicionado a R$ 120). Os bangalôs da Pousada do Paulo são simples, mas o seu trechinho da lagoa é supertranquilo e a comida, ótima (sem site; tel.: 0--88-3669-1181; diárias, com ar, a R$ 120).

Preá. Kitesurfistas sérios hospedam-se aqui, onde o vento é mais propício. Gosto muito da rusticidade charmosa dos bangalôs do Rancho do Peixe - construídos com madeira e fibras naturais, sem vidros nem materiais pesados (www.ranchodopeixe.com.br; desde R$ 320).