Castelo de Praga

hrad.cz/en

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Construído a partir do século 9º, reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, o Castelo de Praga é mesmo deslumbrante. No pátio principal ocorre a troca da guarda, diariamente, ao meio-dia. Dentro está a majestosa Catedral de São Vito.

Cidade Velha

A de Nossa Senhora de Tyn, na Praça da Cidade Velha, é a mais bonita. O Relógio Astronômico, com lindo espetáculo mecânico a cada hora cheia, fica por ali.

Muro de Lennon

Praça Velkoprevorské

Na extremidade da Ponte Carlos, em Malá Strana, está a entradinha da Ilha Kampa. A ilhota, no meio do Rio Vltava, cortada por ruelas medievais, guarda o Muro de Lennon, em homenagem ao Beatle.

Parque Petrín

Caso prefira subir de funicular, você terá de desembolsar um mínimo de 32 coroas checas (R$ 3,20). Mas é perfeitamente possível chegar a pé ao Parque Petrín, que, por ficar em uma colina, é ótimo ponto para observar Praga do alto.

Tour a pé

newpraguetours.com

O passeio a pé guiado por moradores pode ser feito com tema específico – o castelo, por exemplo – ou mais abrangente, com paradas nos principais pontos da cidade. Agende no site.

Menino Jesus

Com muitos devotos brasileiros, o Menino Jesus de Praga (pragjesu.info) tem o seu templo no bairro de Malá Strana, em Praga. Aos sábados, às 17 horas, há missas em espanhol / M.N.