Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Cidade Velha de Praga, o hotel-butique Moods é pura conveniência. Seus 51 quartos em dois prédios reformados estão a curtas caminhadas da Praça da Cidade Velha, do Rio Vltava, da travessia da icônica Ponte Carlos e do Castelo de Praga na outra margem, na igualmente turística área de Malá Strana.

Seu design, no entanto, é completamente diverso do clima monumental que o rodeia. O hotel tem ambientes modernos e usa tecnologia (e algumas boas sacadas) para atender ao, como diz o nome, mood – humor – do hóspede. Faz isso trocando cores da iluminação, servindo o café da manhã até o começo da tarde e aceitando pedidos de serviço de quarto até via post-it colado na porta. O bar aberto 24 horas serve cerveja, vinho e coquetéis checos, enquanto o spa é especializado em massagens tailandesas. Há descontos nas diárias para quem reserva 3 noites (20%) ou 2 noites (15%) e paga adiantado.

Quarto com banheiro e café a partir de A 72 (US$ 81); hotelmoods.com