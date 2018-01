Dormir: Ao acordar no prédio do século 14 do Domus Henrici (Loretanska, 11; http://www.hidden-places.com/), no Castle District, você é agraciado com a bela vista do Petrin Hill e do Monastério Strahov. Nos quartos há TV de plasma e um agradável café da manhã. No verão, o quarto duplo custa desde € 94.

Comer: Você vai encontrar uma atmosfera muito divertida no Luka Lu (Ujezd 33; http://www.lukalu.cz/), com pratos sérvios e croatas. Há cadeiras de cabeça para baixo, penduradas no teto, sinos nas paredes... A refeição é composta por pão quente feito em casa, deliciosos pimentões recheados com queijo derretido, o ótimo cevapcici (espécie de quibe típico) e baklava (massa folhada com mel de sobremesa). Tudo isso custa cerca de 635 coroas checas, com vinho.

Comprar: Relaxe com os produtos de aromaterapia da Botanicus (Tyn 3; http://www.botanicus.cz/). Todos os cremes, óleos e elixires dessa loja da Cidade Velha são produzidos no vilarejo de Ostra, ao norte de Praga. Bons investimentos são o sabonete de lama do Mar Morto (89 coroas), o creme para as mãos de rosas ou lavanda (199 coroas) e sais de ervas (99 coroas). Total: 387 coroas.

Curtir: Haverá cães. E pessoas de cabelo verde. Um dos primeiros clubes de rock pós-comunismo em Praga, o Klub Ujezd (Ujezd 18; http://www.klubujezd.cz/) mantém atmosfera alternativa e animação até as 4 horas. A noitada, com três cervejas incluídas, custa 257 coroas.

Economizar: A melhor maneira de observar os dez séculos de arquitetura de Praga é fazer um tour de barco pelo Rio Vltava. Na Slovanka, loja na Ilha Slovansky, você pode comprar um passeio de uma hora por 150 coroas - ou 200 coroas, no belo tour noturno.

Valor total: 1.479 coroas (€ 56) mais € 94: € 150

POR € 1.000

Dormir: A música rege todos os espaços do Aria Hotel (Trziste 9; http://www.ariahotel.net/). A casa tem um acervo de mais de 5 mil CDs e experts que podem indicar onde está o mais novo clube de jazz ou vender tíquetes de última hora para a ópera. Para se ter ideia de como o local é exclusivo, ali já se hospedaram celebridades como Morgan Freeman e a top model Heidi Klum. Diárias a partir de 245.

Comer: Recentemente, o Celeste Restaurant (Rasinovo nabrezi 80; http://www.celesterestaurant.cz/) trouxe a cozinha francesa para o alto da Casa Dançante - prédio "torto" criado pelo arquiteto Frank Gehry, também chamado de "Fred and Ginger". O chef Gwendal Le Ruyet usa ingredientes locais para seu famoso carneiro com ervilhas, mas vai até o Maine para a imperdível entrada de lagosta com anis. A refeição com direito a três pratos e uma garrafa de vinho custa 4.075 coroas checas.

Comprar: As ideias funcionalistas do designer Tomas Kysela levaram o antiquado mercado artesanal de vidros à modernidade, com vasos supergordos ou supermagros, que podem ser encontrados na Material (U Luzickeho seminare, 7; http://www.i-material.com/), bem próximo da Charles Bridge. Um impressionante e coloridíssimo candelabro custa 4.900 coroas.

Curtir: Há poucos bares em Praga para quem está acima dos 30 anos. Por isso, a inauguração do internacional Buddha-Bar (Jakubska, 8; http://www.buddha-bar-hotel.cz/) foi bastante aclamada. Desde janeiro, a rede mantém um restaurante-bar-café-hotel no coração da Cidade Velha. Para animar a pista, o DJ toca o que há de mais up-to-date na cena musical. Três martinis com frutas e especiarias tailandesas custam 570 coroas.

Gastar: Vá onde a ópera Don Giovanni, de Mozart, foi encenada pela primeira vez, em 1787, no Estates Theater (Ovocny trh, 1; http://www.narodni-divadlo.cz/). Os 600 assentos ainda mantêm a estampa original, de veludo. A melhor vista para o palco fica no número 11, no primeiro balcão, e custa 1.400 coroas.

Valor total: 10.945 coroas (€ 411) mais € 245: € 656