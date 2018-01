Praia da Parnaioca

Eram mais de mil moradores 50 anos atrás, gente que vivia em fazendas de café. Mas, hoje, fora de temporada, é fácil se sentir Tom Hanks em O Náufrago. Há uma igrejinha e um cemitério, e só. O resto é areia, mar transparente e muito verde. Nos costões é possível fazer snorkeling com tartarugas. No canto direito da praia, um rio forma uma piscina natural. Rumo à mata há uma pequena cachoeira.

A vila tem duas vantagens em relação a Dois Rios. A primeira é o pôr do sol de cair o queixo. A outra é que o pernoite é permitido em dois campings. O da Janete (janetebjfarias@yahoo.com.br) cobra R$ 15 por pessoa por noite e serve boas refeições. Sem falar nos papos com Seu João e Dona Zaira, pais da proprietária.

Da Parnaioca até a Praia do Aventureiro é proibido seguir a pé - a Reserva Biológica Estadual da Praia do Sul, controlada pelo Instituto Estadual do Ambiente, é de total proteção e nem vale a visita. Ao reservar o camping, já combine o traslado de barco.