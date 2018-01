Praia e lago fora da Inglaterra

Os penhascos e as dunas da reserva Pembrokeshire (na foto abaixo), área de preservação natural no litoral do País de Gales, viveram dias de agitação atípica em maio. Frequentadas quase exclusivamente por surfistas, praias selvagens como a de Freshwater West receberam as estrelas Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione) e Rupert Grint (Rony).

Parque litorâneo de Pembrokeshire

O elenco mais querido dos últimos tempos esteve no local para filmar cenas de Relíquias da Morte, o episódio final da saga cinematográfica do menino-bruxo, que será dividido em dois capítulos, com lançamentos previstos para 2010 e 2011.

Os locais permaneceram abertos durante as filmagens – e lotaram de fãs, é claro. Mesmo sem os atores por perto, o parque nacional tem muitas atrações, como observação da vida selvagem e esportes de aventura. Informações: http://www.visitpembrokeshire.com/.

Fãs de fato das aventuras do aprendiz de feiticeiro sabem muito bem que existe um lago, cercado por montanhas, nos arredores de Hogwarts. Papel que coube ao Lago Shiel, na Escócia, outra das locações para além dos limites da Inglaterra que fazem bonito nos filmes.