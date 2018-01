Praias da Bahia: no caminho certo De janeiro para cá passei mais de 60 dias zanzando pelo litoral baiano. Gostei muito das obras de requalificação que encontrei por toda a costa. A transformação mais notável ocorreu em Morro de São Paulo, que teve o centro calçado e ganhou deques nas praias. Ao norte de Salvador, a praia de Imbassaí foi urbanizada com discrição. Na região de Porto Seguro, Caraíva comemorou seu quinto verão com luz elétrica por cabeamento subterrâneo, mantendo a mesma personalidade do tempo dos geradores. Arraial d’Ajuda segue no seu papel de antídoto a Porto Seguro. Já a Praia do Forte, com sua política de choque de ordem permanente, com tolerância zero, hoje se parece mais com um shopping do que com uma vila de pescadores – mas basta ver o que aconteceu com outras praias próximas a capitais, como Porto de Galinhas, para ver que o pior foi evitado.