Quando der preguiça de pegar a estrada, dirija-se à parte nobre de Ponta Verde. A barraca Lopana tem o melhor serviço de praia da cidade, com restaurante climatizado e Wi-Fi. Adiante, a Canoa é a concorrente surgida neste verão.

Ipioca

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A 20 km da Jatiúca, na direção norte, é uma das mais lindas praias de Maceió. Na sua curva mais bonita ganhou um bar bem montado, o Hibiscus. Almoce na saída, no Vila Chamusca ou no Oca, em Alto de Ipioca.

Barra de São Miguel

Endereço de praia da elite de Maceió, oferece um banho maravilhoso na maré baixa, com água represada pelos recifes. Infelizmente não há nenhum bar de praia à altura. No canto esquerdo, o hotel Kenoa é dos mais charmosos do litoral brasileiro.

Gunga

Bonita em dose dupla: tem um lado de mar aberto, em frente a um coqueiral, e outro de águas protegidas, na foz da Lagoa do Roteiro. Mas, mesmo com o acesso restrito (chega-se de barco ou passando por uma porteira), a estrutura é decepcionante: cadeiras de plástico, serviço confuso.