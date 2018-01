A costa leste do país encara o Oceano Atlântico de frente. Tem mar revolto, apesar de belo. A agitação das ondas escava e modela grandes rochas à beira-mar e no meio das águas com o passar dos anos - algumas centenas de milhares deles, é verdade.

É o caso, por exemplo, da praia de Bathsheba, onde há uma enorme rocha que é o símbolo local. Graças à força das ondas, é muito procurada por surfistas. A espuma branca formada pela arrebentação causa um efeito visual que os nativos costumam chamar de "mar de leite". Característica incrivelmente fotogênica.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bathsheba não é indicada para banho, principalmente para quem não é exatamente um grande nadador. Mas há alguns pontos de piscinas naturais que costumavam atrair europeus no século passado. Acreditava-se que tivessem propriedades terapêuticas. Em dias de mar mais calmo, até é possível arriscar um mergulho.

O trecho mais valorizado do litoral de Barbados - onde estão as mansões cinematográficas dos muito ricos e os hotéis exclusivos - fica na costa oeste, diante do calmo e azul Mar do Caribe. Sem ondas e com solo liso, as praias parecem grandes piscinas.

Muitas delas ficam ocultas pela vegetação, com acesso um pouco mais difícil, mas que merecem a visita exatamente por serem quase selvagens.

A parte mais misturada e divertida do litoral do país está ao sul da ilha, logo abaixo da capital Bridgetown - aliás, uma ótima região para se hospedar.

A Carlisle Bay tem bares de praia ótimos para passar a tarde ou fazer um pit stop na happy hour. Não fica longe dali a Lawrence Gap, uma rua de bares e restaurantes à beira-mar. Outro ponto interessante para buscar opções gastronômicas é Accra Beach, que conta com bons restaurantes no calçadão conhecido como Boardwalk. A Dover Beach, atrai jovens em busca de badalação; e outra faixa de areia (branquíssima, aliás, que merece sua atenção é a Maxwell Beach, para quem está com saudade de coqueiros.