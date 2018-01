Praias para ver o tempo passar

É claro que haverá praias pertinho de seu hotel. Mas, sabendo que a ilha tem 38 lindas opções para serem exploradas, você não vai querer ficar a viagem toda em uma só, não é mesmo? As mais conhecidas estão na costa oeste e, entre elas, a que você não pode deixar de visitar é a deslumbrante Kenepa Grandi.

Águas claras de Kenepa Grando

O mar ali parece ainda mais esverdeado e calmo. Pedras formam um mirante natural em uma das pontas e há até uma vendedora de quitutes - coisa rara nas praias de Curaçau. Lisetette, que está no mesmo ponto há seis anos, prepara o delicioso bolinho (picante) calla, feito de feijão moído. Peça uma cervejinha para acompanhar e desfrute o visual.

Por ser uma praia pública, Kenepa proporciona outra experiência, além de ficar estirado na areia. Os moradores de Curaçau também frequentam o local e adoram um bate-papo. Para quem gosta de fazer amizades, é o lugar ideal para descobrir ótimas dicas.

Durante seu tour, você vai perceber que muitas praias de Curaçau têm dono, geralmente restaurantes que se instalaram ali e cuidam de sua limpeza - e também cobram entrada. É o caso de Porto Mari (US$ 2 por pessoa), que tem um estranho visual composto por cactos próximos ao mar verdinho. Veja pelo lado bom: pelo menos você pode se sentar ao redor do balcão de madeira e tomar um drinque quando se cansar do sol. Além disso, a praia é ecologicamente correta e reutiliza a água nos banheiros e na irrigação.

Um mar tão pacato que mais parece uma piscina está à sua espera em Cas Abao. Dezenas de pessoas aproveitam a calmaria remando, sem pressa, em seus caiaques e botes. Já mergulhou? "Nunka?", pergunta um cartaz na praia. Então procure o instrutor ali mesmo e providencie sua estreia. A praia também atrai pela infraestrutura, com banheiros, bar e aluguel de equipamentos esportivos.

A melhor maneira de fazer o tour por essas e outras praias da ilha é de carro. Transitar pela orla de Curaçau de ônibus pode ser um tanto arriscado: há regiões por onde o veículo não circula e você corre o risco de ter de andar muito mesmo para chegar a seu destino. Ah, convém levar água e um lanchinho.

