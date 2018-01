Pratos e estrelas para todos os bolsos

Joël Robuchon (joel-robuchon.net), o chef mais estrelado do mundo, com 26 ao todo, comanda dois restaurantes no Hôtel Metropole: o japonês Yoshi (uma estrela) e o que leva o seu nome (duas estrelas), o qual eu visitei. Robuchon fez de seu purê de batata (com muita manteiga) uma instituição, mas este é só um dos destaques do menu. Dá para fazer uma boa refeição por até € 50, porém, com caviar de entrada, lagosta de prato principal, uma sensacional torta de canela e uma modesta garrafa de vinho, a conta passa fácil dos € 400.

A sugestão fica para qualquer hora do dia. Pode ser no café da manhã, no almoço ou à tardinha, após um mergulho no mar. Afinal, o Lê Festival Pizzeria de Caterina é um dos pequenos estabelecimentos que ficam na orla, para qualquer bolso. Sem café da manhã no meu hotel e depois de uma boa caminhada, queria apenas um misto quente com suco de laranja, mas esqueci que o misto deles é diferente. Numa grande baguete, me deixou sem fome para o almoço. Gasto total: €11,50.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais um restaurante em que a vista é para o mar. Nesse caso, não para as praias, e sim para o famoso estacionamento de iates e lanchas, um dos cenários mais tradicionais de Mônaco. O almoço no Miramar pode sair por menos de € 20, dependendo do prato escolhido, com uma bebida. O famoso coq au vin (frango ao vinho) estava por € 12 quando lá estive, enquanto o ravióli custava dois euros a menos. Justo.