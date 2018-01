Pratos, 'pintxos' e estrelas nas receitas bascas

Faz sentido. Desde o século 11, os bascos já faziam experimentos com o gadus morhua. Consta que, conhecedores das propriedades do sal, foram os criadores do processo de salga, que prolonga sua vida útil.

Também da turma dos experimentais, tente o três-estrelas Michellin Arzak (arzak.es; 190 por pessoa, em média). Sem esquecer que, nos dois restaurantes, o menu é sazonal e os chefs trabalham com os melhores ingredientes do dia. Faça reserva.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

San Sebastián. Conhecida também como Donostia, San Sebastián guarda verdadeiros achados gastronômicos mesmo nos estabelecimentos mais simples. Afinal, estamos falando da terra dos pintxos, delícias servidas em forma de petiscos e bocados.

A parte antiga da cidade abriga bares e pequenos restaurantes típicos na Calle 31 de Agosto. No Gandarias (restaurantegandarias.com), no número 23 da rua, o bacalhau é servido como recheio de crepe, em mexidinho, grelhado, com três variedades de molhos típicos, com mix de cogumelos... O La Cuchara de San Telmo (lacucharadesantelmo.com), no 28, propõe tempurá de bacalhau na cerveja, entre outras receitas. Pratos, na região, custam desde 20. Pintxos, a partir de 6 a porção.