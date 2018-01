Pratos regionais e o marzipã, um clássico local Quando sentir que precisa de uma pausa entre as caminhadas pelas ruas de Lübeck, procure o Niederegger Cafe (niederegger.de), em frente ao Rathaus. Trata-se da principal loja do mais famoso fabricante de marzipã do país - a União Europeia indica a cidade como origem do produto, assim como do queijo gouda. A guloseima é ali vendida em uma variedade estonteante de formatos, além de ser ingrediente de bebidas alcoólicas e cafés. Na sala ao lado, com janelas altas que dão vista para a agitação da rua, você pode saborear bolos incríveis (o clássico é o Prince Heinrich). E, lá em cima, visite o pequeno museu dedicado ao marzipã.