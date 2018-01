Preciosa baía de lendários dragões Segundo a lenda, as 1.969 ilhas que fizeram da Baía de Halong uma das novas maravilhas do mundo foram criadas por um dragão que vivia nas montanhas e decidiu descer para o mar. No caminho, foi batendo sua enorme cauda entre os vales. Depois que ele afundou, os lugares destruídos foram preenchidos pela água esverdeada, com apenas alguns pedaços de terra visíveis. Em outra versão, as ilhas seriam pedras preciosas cuspidas pelo dragão e seus filhotes, que se transformaram em contato com a água.