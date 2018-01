Alertas. Inscreva-se em serviços que enviam alertas de descontos, como Kayak.com e o próprio Skyscanner.com.

Cadastro. Cadastre-se nos sites das aéreas brasileiras com um e-mail que você acessa bastante para ver a tempo os avisos de promoções de fim de semana. As empresas também costumam fazer o anúncio via redes sociais.

Flexibilidade. A dica óbvia: se puder, varie as datas da pesquisa para encontrar tarifas melhores. Lei da oferta e da procura: quem viaja fora de temporada, no meio da semana e de madrugada normalmente paga menos.

Lista. Mantenha uma lista de lugares que você quer visitar e do preço básico das passagens a cada um deles, para detectar promoções que realmente valem a pena.

Antecedência. Três a quatro meses é a ideal para comprar aéreo internacional. No Brasil, de um mês a 45 dias. Não exagere na antecedência: nenhuma empresa aérea faz promoção um ano antes da data do voo.

Quando ir. A agência de viagens online Viajanet.com.br mantém a ótima ferramenta Quando Viajar: você diz para onde quer ir, o site mostra as datas com os menores preços nos próximos seis meses.

Pacotes. Não os despreze, especialmente em datas e para destinos concorridos. São situações em que as agências de viagem negociam em volume e costumam garantir preços mais baixos.

Estados Unidos. Ao longo de 2015, as aéreas americanas derrubaram os preços para compensar a alta do dólar no Brasil – ainda há muitos descontos. Sempre consulte pelo menos as maiores que têm voos do e para o Brasil: American Airlines, United e Delta.

