Prédio de Bowie em Berlim ganha placa comemorativa

O músico britânico David Bowie, morto em janeiro, ganhou uma placa comemorativa em Berlim para recordar o tempo passado na cidade durante os anos 1970. Foi ali que ele gravou um de seus álbuns icônicos, Heroes. Ontem o prefeito de Berlim, Michael Müller, inaugurou a placa de porcelana instalada no número 155 da Rua Hauptstrasse, onde o artista viveu entre 1976 y 1978, no bairro de Schöneberg.

Escrito em alemão, estão os dizeres “Neste lugar viveu David Bowie (8.1.1947-10.1.2016), entre 1976 y 1978. Neste período compôs os álbuns Low, Heroes y Lodger, que passaram a ser parte da história da música”. Ao final, a frase “We can be heroes, just for one day” (podemos ser heróies, apenas por um dia), extraído da música “Heroes”.

O Viagem fez um tour pela Berlim de David Bowie – com direito a trilha sonora. Confira a reportagem completa aqui.