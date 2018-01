Las Vegas nunca dorme. Talvez por isso seja tão difícil notar que a cidade tem uma faceta que é pura preguiça. De verdade. Já parou para pensar que é possível passar semanas sem sair do hotel? Tudo é feito para que o turista não tenha de se mover: restaurantes estrelados, lanchonetes, baladas, bares e cassinos estão ao alcance de um botão do elevador. E se você acordar com vontade de não fazer absolutamente nada, vá para o spa do hotel e peça uma massagem relaxante. Ou siga com seu livro para a beira da piscina. Nem parece que o mundo gira lá fora.

Melhor tratamento

O calor da Strip, o burburinho do lobby, o movimento dos elevadores: nada disso incomoda mais quando se entra no spa do Wynn. A nova realidade tem cheiro de calma. Chá, frutas, água. Sofá macio, roupão macio e lareira. Ambiente perfeito para relaxar à espera do tratamento. Quer renovar a pele? Escolha o Sake Body (US$ 250 ou R$ 576). Na sala escura e aromatizada, a terapeuta faz uma esfoliação com partículas de arroz . Em seguida, uma massagem japonesa com ervas descansa os músculos. Pronto, você já pode voltar para Las Vegas. Site: www.wynnlasvegas.com.

Melhor banho

Nas banheiras romanas do Qua, no Caesars Palace, o ritual começa nas águas ricas em minerais da Tepidarium, que ajudam a repor os elementos naturais da pele. Na Caldarium, jatos quentes aliviam tensões. Para fechar, um choque térmico na Frigidarium. Cadeiras de massagem e chuveiros fortes completam a experiência. A entrada no Qua custa US$ 45 (R$ 104) e inclui as banheiras. Site: www.quabathandspa.com.

Melhores piscinas

A Mandalay Bay Beach é um luxo. Praticamente um parque aquático dentro do hotel, com quatro piscinas, rio com correnteza, praia artificial e cassino pé na areia. Site: www.mandalaybay.com. A área de lazer do Bellagio não fica para trás, mas é uma tranquilidade só. Ao redor das cinco piscinas, jardins e um pátio em estilo italiano. Site: www.bellagio.com. O Hotel Paris só tem uma piscina, mas as espreguiçadeiras aos pés da Torre Eiffel fazem a diferença. Site: www.parislasvegas.com.

Melhor amenitie

O cúmulo da preguiça fica ao lado das camas macias do Bellagio. Basta esticar o braço e apertar os botões do controle remoto para ajustar as cortinas. Camadas finas? Transparentes? Pesadas? Escuras? Você escolhe. Uma noite na suíte Grand Lakeview custa puxados US$ 2 mil (R$ 4,6 mil), mas você assiste de camarote à dança das fontes. Sem sair da cama. Site: www.bellagio.com.