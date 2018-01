Primavera Sound

A versão portuguesa do festival barcelonense tem ganhado fôlego nos últimos anos. O agito ocorre no Porto, mais precisamente no Parque da Cidade, a um quilômetro da estação de metrô Câmara de Matosinhos. Espere por curadoria eclética, que reúne uma série de atrações musicais de vanguarda. Este ano, Patti Smith, Underworld, Belle & Sebastian e Interpol são os protagonistas. Mas vale ficar de olho na presença da Banda do Mar, grupo de Marcelo Camelo e Mallu Magalhães, que se apresenta na sexta-feira (5).

No site do festival há uma série de sugestões de hospedagem, como hostels, hotéis e até campings próximos. Já o evento original continua firme e forte em junho, no calor de Barcelona, com tendas e três palcos no Parc Fòrum, ao lado do metrô El Maresme. Por lá, as grandes estrelas serão The Killers e Black Keys, e o próprio espaço, à beira-mar. De 55 euros (R$ 187) a 105 euros (R$ 358). Mais: nosprimaverasound.com.