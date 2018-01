Primeiros socorros

Ninguém leva a sério a bagagem de mão até precisar dela. Em situações de caos aéreo é comum ficar sem mala. Só então você descobre o poder antiestresse de roupas limpas e escova de dentes ao alcance

Passagem remarcável

Se o trecho inclui conexão, evite as low costs - em caso de atraso, você perde o próximo voo sem direito a reembolso. Melhor comprar o trecho inteiro com uma empresa só

Amiga tecnologia

Leve laptop ou smartphone. E aprenda de uma vez por todas a se conectar via Wi-Fi em locais públicos e a reservar hotel pela internet (faça a busca em sites como booking.com e hoteis.com)

SOS embaixada

Ter em mãos telefone e endereço da embaixada brasileira no país visitado pode ajudar em caso de emergência. A lista com os contatos está no site do www.mre.gov.br