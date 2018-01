Princesas, mais princesas e algumas fofuras

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cada princesa tem seu "lar" em Magic Kingdom. Cinderela é a dona do castelo, Jasmine costuma aparecer no Adventureland, para onde Ariel também foi levada enquanto seu castelo não fica pronto (em 2012). Você ainda pode encontrar várias, além das fadas amigas da Sininho, no Fairy Tale Pavilion, em Toontown.

Bibbidi Bobbidi Boutique

As palavras mágicas da fada madrinha já dão a dica: sua filha vai se transformar numa princesa no salão da Cinderela (no castelo ou na loja World Of Disney, em Downtown). O pacote básico inclui cabelo e maquiagem (custa U$ 49,95, mais taxas). Mas a transformação completa, com vestido, sapato, coroa, cetro e tudo mais, não custa menos que US$ 200. Reserve: (407) 939-7895.

Almoço encantado

A mesa cobiçada fica no castelo. É a Cinderella"s Royal Table, com a participação das demais princesas e refeição a partir de US$ 30 (café). Convém reservar 90 dias antes no disneyworld.disney.go.com. Não conseguiu vaga? Tente no castelo do pavilhão norueguês do Epcot (Disney Princess Storybook Dining, por a partir de US$ 15). Também com princesas e reserva.

Casa da Minnie

Toda cor-de-rosa, a casa da ratinha é um sucesso. Tem cozinha divertida, sala de desenho e mesa de chá posta.