Profissionais que evitam roubadas

Caro Mr. Miles: não pude embarcar para a Colômbia, onde ia tirar férias, porque descobri, em cima da hora, que a regra mudou e a Colômbia agora exige vacina contra febre amarela. Já tinha tudo reservado pela internet. Como faço para ser informado dessas mudanças de última hora?

Marcelo Reis, por e-mail

“Well, my friend: consulte um agente de viagens e faça suas reservas por meio dele. O profissional tem a obrigação de saber tudo sobre o que está vendendo, of course. Se, however, ele deixar de informá-lo sobre algum pré-requisito para qualquer tipo de viagem, a responsabilidade passa a ser dele. Anos atrás, um velho amigo em lua de mel fez um roteiro pelo Chile e pela Argentina. A agência de viagens programou-lhe um rápido voo entre Puerto Montt, no Chile e Bariloche, na Argentina. Guess what?

No dia certo, na hora exata, ele apresentou-se no balcão da companhia aérea, munido das passagens – que, à época, eram de um papel mais grosso e escritas à mão. Com ar de chacota, o atendente olhou os bilhetes e informou que o tal voo não existia mais há um bom tempo. Oh, my God! O infeliz casal de pombinhos foi obrigado a fazer uma poeirenta e longa viagem de ônibus para atingir seu destino. Mas, na volta, foi indenizado com um valor expressivo pela empresa que lhe vendeu o serviço inexistente.

Há muitas outras histórias parecidas: hotéis que não cumprem o que prometem, quartos que são muito mais exíguos do que se pode ver nas fotos de seus sites. Meu amigo John Martabold, for instance, foi vítima da má-fé de um hotel e de sua própria falta de conhecimento geográfico. Morador de Birmingham, ele (e sua Mildred) encontraram um hotel muito barato para passar as férias no Rio de Janeiro. A propaganda dizia que o referido estabelecimento estava situado nas proximidades das mais belas praias. Guess what again? Mildred e John acabaram alojados em um hotel de Belford Roxo, um lugar muito apreciado, sobretudo por quem gosta da cor incluída em seu nome.

Como eu sempre digo, my friend, há assuntos que a internet não resolve. Não porque haja falta de informação nessa vertiginosa estrada cibernética. Pelo contrário: cada vez que eu abro meu computador (yes, fui obrigado a me render à tecnologia porque não encontrava mais insumos para minha máquina de escrever, uma Royal quiet, deluxe, de 1941, what a shame!), descubro uma quantidade crescente de asneiras, tolices, mentiras e mistificações que me fazem duvidar até do que é sério e honesto. E, believe me, Marcelo a tendência é piorar; felizmente não devo viver para ver o desastre final, apesar de ser longevo, saudável e feliz.

Outra coisa: é preciso estar atento porque as regras não param de mudar nunca. Em alguns casos – como esse da vacina que você menciona – com justificados motivos. Lembre-se que o Brasil, unfortunately, passa por um surto dessa doença e outras nações, inclusive no interior da África, querem se proteger. Na maior parte das vezes, porém, as regras mudam pela simples razão de que existem burocratas cuja única função é criar regras e normas, para depois alterá-las.

Espero que você tenha mais sorte da próxima vez. E que consulte um profissional do ramo. Don’t you agree?”

