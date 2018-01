Programas podem ser combinados com inglês

ÁFRICA

África do Sul

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sua meta é trabalhar com jovens e crianças? A Intercâmbio Connexion (intercambioconnexion.com.br) tem pacote de voluntariado de duas semanas na Cidade do Cabo, com mais quatro semanas de curso de inglês. A partir de US$ 4.230, com café da manhã e jantar. Na Travelmate (travelmate.com.br), você passa quatro semanas em Jeffrey's Bay ensinando crianças carentes a surfar - e aprendendo inglês e surfe também. A partir de US$ 2.990.

Para aqueles que estão em busca de uma experiência com animais, a Yázigi Travel (yazigitravel.com.br) oferece pacotes de quatro semanas, nos quais o voluntário prepara refeições para manadas de elefantes e alimenta os filhotes com leite, além de se envolver em tarefas administrativas em um parque na Cidade do Cabo. Custa a partir de US$ 3.150.

Os mais corajosos podem trabalhar duas semanas com - pasme - tubarões brancos e passar outras duas aprendendo inglês no pacote da Kangaroo (kangaroo.com.br). Custa a partir de US$ 4.019, com aéreo e acomodação em moradia estudantil.

Namíbia

Trabalhar com o desenvolvimento de projetos de preservação dos elefantes do deserto, em Swakopmund, na Namíbia, e com a segurança das populações locais é a proposta do pacote da CI (ci.com.br). Por a partir de US$ 962, por duas semanas.

AMÉRICA LATINA

Colômbia

A AFS Intercultura Brasil (afs.org.br) é uma organização voluntária não governamental com presença em 88 países, especializada em recrutar voluntários pelo mundo. Na Colômbia, o programa de um semestre ou um ano em Popayán prevê o auxílio a deficientes auditivos na Fundação Emtel. E o melhor: candidatos que também sejam deficientes auditivos saem na frente para conquistar uma vaga no programa. A partir de US$ 8 mil, com aéreo e hospedagem em casa de família.

Peru

Você pode ajudar os professores e brincar com crianças de 3 a 10 anos durante duas semanas no pacote da CI. Os voluntários trabalham na San Juan Bautista School, uma escola particular em Lima que atende famílias pobres que não têm onde deixar seus filhos. Desde US$ 1.170.

Argentina e Costa Rica

Aqueles que têm como foco projetos de conservação ambiental e não querem viajar para muito longe podem aproveitar as opções da Travelmate. Em Córdoba, na Argentina, o pacote de duas semanas custa a partir de US$ 990. Outro programa semelhante, também de duas semanas, é realizado em Heredia, na Costa Rica, por a partir de US$ 1.390.

EUROPA

Bélgica e Dinamarca

Para quem fala francês ou inglês, a AFS Intercultura tem um programa na Bélgica para trabalhar em um abrigo para idosos e crianças carentes que, juntos, aprenderam a formar uma família. Custa a partir de US$ 8 mil. Outro programa europeu realizado pela instituição ocorre na Dinamarca. Durante um semestre, o voluntário auxilia uma ONG de pesquisa no desenvolvimento de tecnologias para produção de energia renovável. Como é preciso ter alguma experiência na área, o programa é recomendado principalmente para estudantes de Engenharia ou Gestão Ambiental. A partir de US$ 8.500.

ÁSIA

Índia e Nepal

A CI oferece dois programas diferentes nesses países, ambos com maior foco em crianças. Em Jaipur, na Índia, o trabalho pode ser realizado em pré-escolas e berçários, com crianças com necessidades especiais ou até em ações para elevar a autoestima de mulheres indianas. Duas semanas custam a partir de US$ 995.

No Nepal, os voluntários atuam em Katmandu durante duas semanas, no projeto Nepal Volunteer, auxiliando professores em escolas públicas, brincando com crianças de creches e berçários, ajudando nos orfanatos ou desenvolvendo atividades de autoajuda para mulheres nepalesas. Por a partir de US$ 755. /F.M.