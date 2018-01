Programas quentes em pleno inverno europeu

A vantagem é a ausência de aglomerações turísticas - mas nem pense em programar mais visitas para o mesmo dia por causa disso. Como as roupas de frio são pesadas e o dia tem menos horas de luz, é normal se sentir cansado antes do que você poderia imaginar. Vale a pena investir em um hotel mais confortável e estruturado, para poder ficar mais tempo nele.

Nada disso significa que você não vai aproveitar o inverno europeu. Basta fazer como os moradores e desacelerar. O segredo é intercalar parques e monumentos com museus e pausas estratégicas em cafés e restaurantes quentinhos para repor as energias. E deixar as cidadezinhas pitorescas para outra ocasião: nas grandes capitais você sempre terá o que fazer.