Programe-se - e comece a treinar

Boston

baa.org

A prova é realizada desde 1897 - a mais antiga do mundo. Começa na cidade de Hopkinton e termina 42 quilômetros depois, no coração de Boston, em Massachusetts. Sempre realizada na terceira segunda-feira de abril, a edição de 2013 abre inscrições em 10 de setembro - que costumam se esgotar rapidamente. São cerca de 25 mil participantes e é preciso mostrar índice de tempo em eventos anteriores. Inscrição: US$ 250. Em 7 de outubro, há também a meia maratona - as inscrições estão esgotadas.

Nova York

nycmarathon.org

A imagem da Ponte de Verrazano-Narrows tomada por mais de 50 mil corre o mundo no primeiro domingo de novembro - este ano, dia 4. "É emocionante do começo ao fim", diz o funcionário público Marcelo Jacoto, que fez o percurso em 2005. O trajeto de 42 quilômetros (ou 21, dependendo de seu perfil) começa em Staten Island e termina no Central Park. As inscrições custam US$ 347 - mas as poucas vagas que restam estão nas mãos de agências como a Kamel e a X-Travel.

Paris

parismarathon.com

Os 40 mil participantes da Maratona de Paris - a próxima, em 4 de abril de 2013 - largam do Arco do Triunfo, passando ao longo da Champs-Elysées e de outros cartões-postais da cidade, observados de perto pela onipresente Torre Eiffel. As inscrições custam 70 (R$ 174) e serão abertas em setembro - é preciso apresentar certificado médico. Uma opção mais light é a corrida Paris Versalhes, em 30 de setembro. O percurso de 16 quilômetros sai da Torre Eiffel e termina na porta do castelo. Inscrições até 10 de setembro, a partir de 32 (R$ 79).

Buenos Aires

maratondebuenosaires.com

A maratona e a meia maratona portenha estão entre as provas mais procuradas por brasileiros. A prova de 42 quilômetros ocorre em 7 de outubro e a 21, em 9 de setembro. Ainda há vagas para ambas as provas e as inscrições custam US$ 80 e US$ 70, respectivamente. Ao longo dos trajetos, os corredores passam pela luxuosa Calle Alvear, com seus hotéis sofisticados, e pela Casa Rosada, além de outros pontos clássicos, como Porto Madero e o Obelisco. Fique atento com buracos no asfalto - e com carros que podem atravessar o percurso. / F.M.